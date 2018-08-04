Из-за аномальной жары во Франции отключают реакторы АЭС

С помощью этой меры французские энергетики планируют предотвратить дальнейшее нагревание водоемов.

Во Франции из-за экстремальной жары приостановлена работа двух реакторов атомных электростанций.

С помощью этой меры французские энергетики планируют предотвратить дальнейшее нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов, сообщает DW.

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В Германии по этой же причине несколько АЭС были вынуждены уменьшить нагрузку.

Как сообщал УНИАН, европейские страны в ближайшие дни ожидает экстремальная жара в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47°.

Синоптики не исключают, что в ближайшие дни в Афинах температура превысит +48 °, что является абсолютным европейским рекордом, установленным в июле 1977 года.