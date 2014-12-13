Глава "Нафтогаза" обвинил украинцев в неэкономном потреблении газа

Зависимость Украины от российского газа создают, прежде всего, рядовые украинские потребители, которые используют втрое больше газа, чем жители Евросоюза. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Gazeta.ua.

Коболев, в частности, отметил, что в этом году предприняты шаги, чтобы наше государство стало независимым от голубого топлива из России.

"Мы кардинально увеличили возможности импорта из Европы. Сейчас эти возможности импорта составляют более 60% всех потребностей в импортируемом газе", - уточнил глава "Нафтогаза".

По его словам, Украина использует европейский газ на полную мощность и будет расширять его потребление в будущем.

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Вместе с тем, Коболев подчеркнул, что сами украинцы неэкономно потребляют голубое топливо.

"Посмотрите, какое наше потребление и отношение к экономии энергоресурсов. Мы в среднем на одного потребителя используем в три раза больше, чем европейский потребитель", - подчеркнул газовик.

Он пояснил, что пока граждане Украины будут использовать газ и другие источники энергии так, как сейчас, нашему государству "будет очень сложно соскочить с газовой иглы России".