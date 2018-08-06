Запорожская АЭС после ремонта подключила к сети пятый энергоблок

Энергоблок №5 был отключен 14 мая 2018 года для проведения планового капитального ремонта.

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подключила к сети пятый энергоблок после завершения планового капитального ремонта, сообщила пресс-служба компании.

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«6 августа 2018 года в 01:36 энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения планового капитального ремонта», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков.

Согласно сообщению, радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщал УНИАН, 14 мая 2018 года энергоблок №5 Запорожской АЭС был отключен от энергосети для проведения планового капитального ремонта.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.