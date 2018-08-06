Глава "Нафтогаза": мне регулярно поступают разные угрозы

На уточняющий вопрос, имеют ли угрозы опосредованную связь с Россией, Коболев ответил: "Я не могу это комментировать".

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что регулярно получает угрозы в свой адрес.

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Об этом он рассказал в интервью ЭП.

"Мне регулярно поступают разные угрозы. Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу", - отметил СЕО "Нафтогаза".

На уточняющий вопрос, имеют ли угрозы опосредованную связь с Россией, Коболев ответил: "Я не могу это комментировать".

Ранее сообщалось, что служба безопасности "Нафтогаза" повысила степень мер безопасности Коболева.

Основное внимание было уделено предотвращению (упреждению) внешних (уличных) угроз жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение о переходе на использование главой "Нафтогаза" бронированного автомобиля - Кадиллак Эскалейд (Cadillac Escalade).

Как сообщал УНИАН, в начале июля глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев объяснил покупку компанией для него бронированного автомобиля Cadillac Escalade требованием службы безопасности.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.