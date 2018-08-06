Урановой отрасли грозит уничтожение – источник в отрасли

В 2017 году НКРЭКУ своим постановлением утвердила для «Энергоатома» новый порядок формирования цен на урановое сырье, которым они определяются исходя из цен, опубликованных в информационных обзорах «Ux Weekly» и «Nuclear Market Review».

Прикрываясь заботой о потребителях электрической энергии, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила в тарифе на отпуск электроэнергии АЭС такую методику формирования закупочной цены уранового концентрата, которая делает невозможным развитие отечественной уранодобывающей отрасли и ведет к ее уничтожению.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в уранодобывающей отрасли Украины, комментируя объявление о закупке урановооксидного концентрата, которое появилось на сайте НАЭК «Энергоатом». (В объявлении «Энергоатома» сообщается, что компания планирует осуществить закупку урановооксидного концентрата в 2019 году в объеме 1 тыс. 200 тонн и приглашает заинтересованные компании к переговорам).

В связи с этим собеседник УНИАН отметил, что ранее «Энергоатом» никогда не размещал подобных объявлений, ведь согласно контракту с ТВЭЛ компания может закупать урановый концентрат, необходимый для производства ядерного топлива для украинских АЭС, или в РФ, или у единственного в Украине уранодобывающего предприятия - Восточного горно-обогатительного комбината (ВостГОК) в рамках долгосрочного соглашения между этими государственными предприятиями.

«Соглашение между «Энергоатомом» и ВостГОК было подписано в 2008 году и действует до конца 2018 года, цены на закупку уранового концентрата при этом согласовывались Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и содержали инвестиционную составляющую, необходимую для развития стратегически важной для Украины отрасли», - отметил эксперт.

Но, по его словам, в 2017 году НКРЭКУ своим постановлением утвердила для «Энергоатома» новый порядок формирования цен на урановое сырье, которым они определяются исходя из цен, опубликованных в информационных обзорах «Ux Weekly» и «Nuclear Market Review». «Таким образом НКРЭКУ заставляет «Энергоатом» отказаться от закупки урановооксидного концентрата украинского производства, что фактически уничтожит отечественную уранодобывающую отрасль и увеличит долю российского производителя в структуре импорта», - отметил собеседник УНИАН.

Напомним, что в начале июня текущего года в ходе совместного заседания Президиума Центрального комитета Атомпрофсоюза с представителями Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский сообщил, что из-за новой методики НКРЭКУ в формировании цен на ядерное топливо ВостГОК в 2018 году недополучит 1,4 млрд гривень.

26 июня в ходе заседания Общественного совета при Минэнергоугля, его члены высказались за необходимость срочного обращения в Кабинет министров Украины относительно определения в тарифе на отпуск электрической энергии для НАЭК «Энергоатом» такой оптимальной цены на уран, которая бы обеспечила возможность развития уранодобывающей отрасли в Украине и позволила бы в дальнейшем сократить себестоимость отечественной добычи уранового сырья.

Справка. Государственное предприятие Восточный горно-обогатительный комбинат (Желтые Воды, Днепропетровская область) входит в десятку крупнейших в мире производителей урана (2% от мировой добычи) и является единственным в Украине предприятием, которое обеспечивает добычу урановой руды и производство концентрата природного урана. Предприятие обеспечивает до 40% потребностей в уране украинских атомных станций. Но предприятие ставит перед собой стратегическую цель - 100% обеспечение потребностей отечественной ядерной энергетики в урановом сырье.

В 2017 году ВостГОК сократил производство уранового концентрата на 16,8%, или на 169 тонн до 836,1 тонн, добычу урановой руды - на 19,9%, или на 160,4 тыс. тонн до 647,3 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом.