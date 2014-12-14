В Украине будет больше света: Запорожская АЭС досрочно отремонтировала энергоблок

13 декабря 2014 года в 18 ч. 04 мин. энергоблок №1 Запорожской АЭС введен в строй после окончания планового среднего ремонта раньше запланированного срока.

Об этом сообщается на официальном сайте ЗАЭС.

На данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 6 энергоблоков. Суммарная мощность составляет 5300 МВт.

"Все усилия коллектива ЗАЭС в сегодняшних сложных социально-экономических и политических условиях соответствует интересам общества. Запорожская АЭС сконцентрировала все силы и средства для выдачи максимума электроэнергии с целью компенсировать недовыработку тепловых станций. Благодаря сплоченной работе коллектива Запорожской АЭС по совершенствованию технологий проведения ремонтов и эксплуатации оборудования, выполнению работ по реконструкции и модернизации оборудования, высокой квалификации персонала, удалось сократить сроки проведения ремонтных работ. Досрочный выход энергоблока из планового ремонта означает, что страна получит дополнительные киловатт-часы электроэнергии, необходимой для жизнедеятельности Украины", - сообщается на сайте ЗАЭС.

Читайте такжеВ Украине могут снизить тарифы на электроэнергию в ночное времяВесь период ремонта происходил в условиях четкого соблюдения высокого уровня безопасности и надежности работы оборудования, правил и норм безопасности. Продолжительность ремонта составила 96,75 суток. Столь длительный срок обусловлен реализацией запланированных мероприятий, связанных с продлением срока эксплуатации энергоблока. Проектный срок эксплуатации блока №1 завершится 23 декабря 2015 года, сообщает сайт АЭС.

В 2014 году Запорожская атомная электростанция уже выработала более 37 млрд кВтч электроэнергии. С момента ввода в эксплуатацию выработано более 987 млрд кВтч электроэнергии.