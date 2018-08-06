"Укргазвыдобування" выплатит "Нафтогазу" 16 миллиардов дивидендов

Срок выплаты дивидендов - с 22 по 30 августа 2018 года.

Крупнейшая в стране газодобывающая компания "Укргазвыдобування" с 22 по 30 августа 2018 года выплатит 16 миллиардов гривень дивидендов своему единственному акционеру – Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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Об этом говорится в сообщении "Укргазвыдобування" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующие решение было принято 3 августа.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 миллиарда кубометров. В 2018 году компания планирует добыть 16-16,5 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".