Reuters: "Газпром" прекращает занимать деньги из-за судов с "Нафтогазом"

Вердикт Лондонского суда, скорее всего, напугал банкиров, которые традиционно работают с "Газпромом" на международном рынке.

Арест активов "Газпрома" в Великобритании в рамках спора с "Нафтогазом" ограничивает российский концерн в привлечении кредитов иностранных банков.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

"Программа заимствований "Гапрома" остановлена из-за риска заморозки средств, перечисляемых российскому концерну", - сообщил источник.

Отмечается, что после ареста активов в Англии один из банков заморозил кредитную сделку до прояснения ситуации. Банк источник не назвал.

Ранее "Нафтогаз" инициировал процесс ареста активов "Газпрома" в Голландии, Швейцарии и Великобритании. Лондонский суд в июне постановил заморозить активы "Газпрома" в Великобритании в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража, по результатам которого российский газовый монополист должен выплатить Украине $2,56 миллиарда.

"Газпром" с решением Стокгольмского арбитража не согласен и пытается его обжаловать.

"Британский вердикт, скорее всего, напугал банкиров, которые традиционно работают с "Газпромом" на международном рынке", - сказал еще один собеседник.

"В моем понимании, под действие подпадают расчеты иностранных банков, которые идут через Лондон, но комплаенс банков, зарегистрированных в других юрисдикциях, может занять осторожную позицию и тоже блокировать операции даже без прямого запрета", - сказал он.

"Газпром" не ответил на запрос Reuters.

В марте "Газпром" одобрил привлечение в 2018 году двусторонних и клубных кредитов на сумму до 4 миллиардов евро.

"Если "Газпром" не найдет решения для снятия ареста активов, то программу займов на внешнем рынке ему вряд ли удастся выполнить в полном объеме", - сказал один из источников.

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"Газпром", который в этом году должен профинансировать рекордную инвестпрограмму в 1,3 триллиона рублей, планировал привлечь на внешнем рынке 417 миллиардов рублей (около $6,6 миллиарда).

В июне замглавы "Газпрома" Андрей Круглов говорил, что "Газпром" планирует выполнить программу заимствований, которая на тот момент была выбрана наполовину, но допустил ее сокращение на фоне роста экспортных доходов.

"В июне перед арестом активов в Лондоне "Газпром" отменил размещение евробондов в фунтах стерлингов - сделке помешала "сложная геополитическая ситуация" между Москвой и Западом и "обострение отношений" с Великобританией", - сказал источник в российском банке.

Два других источника называют среди факторов, повлиявших на сделку, обострение судебного спора с "Нафтогазом".

"У "Газпрома" на осень были намечены евробонды в евро и японских иенах, они теперь под вопросом", - сообщил другой источник.

Оно считает, что как вариант "Газпром" может попросить суд учесть депозит на сумму Стокгольмского решения, и возобновить программу заимствований.

"Если стороны будут подходить к процессу урегулирования формально, то есть ожидать апелляции или нового арбитража, ситуация может подвиснуть - и год, и два, и больше", - сказал директор группы по природным ресурсам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Как сообщал УНИАН, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогаза" штрафа в размере 4,7 миллиарда долларов.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взыскивать активы российского "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" на выполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.