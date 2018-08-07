НКРЭКУ одобрила повышение тарифов для облэнерго

Рост тарифов связан с увеличением фонда оплаты труда энергопоставляющих компаний.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила увеличение в 2018 году тарифов на распределение и поставки электрической энергии в связи с увеличением фонда оплаты труда облэнерго.

Читайте такжеНацкомиссия опубликовала методику стимулирующего тарифообразования для облэнерго

Соответствующий проект решения был принят на заседании регулятора.

Согласно тексту документа, например, тариф "Киевоблэнерго" на распределение электроэнергии для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) с 1 октября 2018 года вырастет на 4,82% - до 20,23 гривни за МВт-ч, а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) – на 7,59% - до 163,91 гривни за МВт-ч. Тариф компании на поставки электроэнергии с 1 октября для первой группы потребителей вырастет до 7,44 гривни за МВт-ч (+11,38%), а для второй группы – до 37,18 гривни за МВт-ч (+11,28%).

В целом регулятор пересмотрел тарифы для 35 энергопоставляющих компаний, что позволит обеспечить средний рост зарплат для работников облэнерго почти на 10%.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года регулятор утвердил среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год на уровне 1562 гривень за МВт-ч (без НДС), что на 14,4% выше предыдущего показателя. На основе этого значения регулятор ежемесячно рассчитывает тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.

По данным регулятора, причинами для повышения оптовой цены стало снижение доли атомной генерации в энергобалансе 2018 года и увеличение доли тепловой и других видов генерации. Для работы тепловой генерации, более 70% которой принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, в следующем году потребуется импортировать 4,2 миллиона тонн угля по ценам в диапазоне 90-110 долларов за тонну. При этом доля импорта составляет всего около 15%, тогда как более 80% составляет уголь собственной добычи.