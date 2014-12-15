Глава ОПЕК: решение не сокращать добычу нефти не направлено против РФ, США или Ирана

Выступая на конференции в Дубае, генеральный секретарь организации Абдалла Салем аль-Бадри выступил в защиту принятого в ноябре решения не сокращать план добычи в объеме 30 млн баррелей в день, передает DW.DE.

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"Важно продолжать добычу (на прежнем уровне) на протяжении предстоящего периода. Это решение было принято с согласия всех министров", - цитирует его слова агентство Reuters. Одновременно аль-Бадри подчеркнул, что решение не направлено ни против США, ни против России, ни против Ирана.

По словам главы ОПЕК, организация не наметила целевой цены на нефть, а стремится к тому, чтобы уровень цен был приемлемым как для стран-поставщиков, так и для потребителей. Абдалла Салем аль-Бадри призвал страны Персидского залива продолжать инвестиции в разведочные работы и добычу.

Между тем министр энергетики ОАЭ Сухейль Фарадж аль-Мазруи подчеркнул, что ОПЕК не будет снижать объемы добычи, даже если цены на нефть опустятся до $40 за баррель. "Мы не стремимся к определенной цене. Рынок стабилизируется сам по себе", - цитирует слова министра агентство Bloomberg.