Санкции могут заставить РФ выдать в январе $10 млрд кредита газовой компании

Об этом сообщил газете "Ведомости" представитель Минэкономразвития РФ.

О том, что это министерство подготовило положительное заключение по проекту, на прошлой неделе заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Сейчас это заключение передано на рассмотрение в Минфин РФ. Источник в Минфине России сообщает, что деньги на «Ямал СПГ» могут быть выданы уже в январе. Заявку еще должно утвердить правительство, но эта работа может быть завершена до конца декабря, говорил Улюкаев. Таким образом, «Новатэк» может стать первой компанией, кому РФ окажет финансовую помощь из ФНБ после введения западных санкций. Представитель «Новатэка» не ответил на запрос.

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Валюта и форма выдачи еще обсуждаются, отмечает представитель Минэкономразвития РФ. «Пока базовый вариант — это в рублях по курсу с привязкой, но мы не исключаем и непосредственно валютных отношений, поскольку нормативная база этого не запрещает», — говорил Улюкаев. Собеседник в Минфине также сообщает, что скорее всего «Новатэк» получит деньги в рублях. В какой форме, он также не сказал. Ранее Улюкаев и министр финансов РФ Антон Силуанов говорили, что за счет ФНБ могут быть выкуплены облигации, которые выпустит «Ямал СПГ».

«Ямал СПГ» — понятный коммерческий проект, очевидно, куда компания будет тратить средства, как возвращать и когда, отмечает федеральный чиновник.«Новатэк» спешит получить деньги, чтобы уложиться в срок строительства и успокоить иностранных инвесторов, для которых появление российского государства в проекте является гарантией его реализации, продолжает он.

Проект предполагает строительство завода по сжижению газа проектной мощностью в 16,5 млн т, запуск первой очереди запланирован на 2017 г. Его общая стоимость оценивается почти в $27 млрд. У «Новатэка» в «Ямал СПГ» — 60%, по 20% — у французской Total и китайской CNPC. Из-за санкций акционеры «Ямал СПГ» не могут привлекать деньги для его финансирования на Западе. Основной внешний рынок для заимствований — Китай. Обязывающие документы с китайскими банками по привлечению финансирования могут быть подписаны до конца декабря, говорил на прошлой неделе совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко. Сами деньги могут быть предоставлены в первом полугодии 2015 г. в размере более $10 млрд, сказал тогда же предправления «Новатэка» Леонид Михельсон.

Напомним, в сентябре УНИАН сообщал, что "Новатэк" попросил власти России одолжить ему на проект Ямал СПГ "порядка 100-150 миллиардов рублей" на 20 лет по ставке инфляция плюс один процент.