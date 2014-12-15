Цены на нефть пошли вверх после продолжительного обвала

На мировых торгах в понедельник, 15 декабря, цена нефти Brent растет после падения почти до $60 за баррель, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подорожали на $0,69 до $62,54 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,42 до $58,23. Ранее Brent подешевела до $60,28 за баррель, так как Международное энергетическое агентство (IEA) снизило прогноз роста мирового потребления нефти в 2015 году и предсказало дальнейшее падение цен.

Читайте такжеГлава ОПЕК: решение не сокращать добычу нефти не направлено против РФ, США или ИранаПо мнению экспертов, поддержку ценам могут дать выходящие на этой неделе предварительные индексы PMI производственного сектора. Если показатели будут благоприятными, то эксперты ожидают роста цен на февральские контракты до $61,81 для WTI и $63,26 для Brent.

Глава ОПЕК Абдулла аль-Бадри в воскресенье подтвердил, что организация не будет снижать добычу и способна пережить падение цен.