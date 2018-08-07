В Нацкомиссии заверили, что повышение тарифов для энергокомпаний не повлияет на цену электроэнергии для населения

В то же время это приведет к росту цен на электроэнергию для не бытовых потребителей с 1 октября на 0,5-1%.

Повышение тарифов для энергокомпаний с целью увеличения заработных плат, которое было сегодня одобрено Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не повлияет на стоимость электроэнергии для населения, однако приведет к росту тарифов для не бытовых потребителей с 1 октября этого года на 0,5-1%.

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Об этом глава регулятора Оксана Кривенко заявила в ходе заседания комиссии.

«Хочу отметить, что мы осуществили первый шаг к повышению заработных плат в структуре тарифов всех энергокомпаний. Отмечу, что в среднем увеличение заработной платы составит 10%, что, соответственно, влияет на увеличение тарифов. Но увеличение розничного тарифа для не бытовых потребителей составит от 0,5% до 1%, это не повлияет на оптовую цену электрической энергии, и также это повышение не коснется бытового потребителя», - сказала Кривенко.

Как сообщал УНИАН, 7 августа НКРЭКУ одобрила повышение с 1 октября тарифов для «Укрэнерго» на 1,5%, для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций «Укргидроэнерго» на 0,4% и на 0,03% соответственно, для «Энергоатома» на отпуск электроэнергии атомными электростанциями на 3,2%, а также для 35 энергопоставляющих компаний и ТЭЦ.

В конце декабря 2017 года регулятор утвердил среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год на уровне 1562 грн за МВт-ч (без НДС), что на 14,4% выше предыдущего показателя. На основе этого значения регулятор ежемесячно рассчитывает тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.

По данным регулятора, причинами для повышения оптовой цены стало снижение доли атомной генерации в энергобалансе 2018 года и увеличение доли тепловой и других видов генерации. Для работы тепловой генерации, более 70% которой принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, в следующем году потребуется импортировать 4,2 млн тонн угля по ценам в диапазоне 90-110 долл. за тонну. При этом доля импорта составляет всего около 15%, тогда как более 80% составляет уголь собственной добычи.