На энергорынке нет злоупотребления монопольным положением – глава АМКУ

По мнению руководителя ведомства, злоупотребление монопольным положением невозможно на рынке, который регулируется.

Антимонопольный комитет Украины не обнаружил нарушений конкурентного законодательства на рынке электрической энергии.

Об этом в интервью деловому изданию «Бизнес Цензор» заявил глава АМКУ Юрий Терентьев.

“По состоянию на сейчас мы не видим доказательств, подтверждающих обвинения именно в злоупотреблении монопольным положением”, - проинформировал он.

По мнению руководителя ведомства, злоупотребление монопольным положением невозможно на рынке, который регулируется. Конечные тарифы определяются не генерирующими компаниями, а НКРЭКУ.

“Регулируемый рынок на то и создается, чтобы быть регулируемым. Там где есть регулируемый рынок, там нет конкуренции, а значит, нет нарушений конкуренции. ДТЭК может передавать уголь внутри группы по любой цене, - сказал Терентьев.

Глава АМКУ подчернкул, что «передача товаров внутри группы не создает рынок и не является продажей. Это разные переделы в рамках одного субъекта рынка”.

Оценивая методологию расчета цены энергетического угля «Роттердам+», Юрий Терентьев выразил уверенность, что данная формула лишает энергетические компании возможности манипулировать стоимостью угля в тарифах.

“Включается расчет оптовой рыночной цены в пределах, утвержденных НКРЭКУ. То есть, по какой цене ДТЭК гоняет уголь внутри группы и то, какая цена угля закладывается в тариф – это две разные вещи”, - объяснил чиновник.