Газопровод в обход Украины: в Балтийском море начали укладывать трубы «Северного потока-2»

Власти Германии, Финляндии и Швеции выдали разрешение на постройку и эксплуатацию «Северного потока-2», ожидается решение от правительства Дании.

Компания Uniper, один из европейских партнеров «Газпрома» по проекту строительства газопровода «Северный поток-2», сообщила о начале укладки первых труб в Балтийском море.

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Это произошло в конце июля, говорится в презентации финансового директора Uniper​ Кристофера Дельбрюка на сайте компании, передает РБК.

Трубопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря, его протяженность — более 1,2 тыс. км, мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Газопровод должен заработать до конца 2019 года.

Власти Германии, Финляндии и Швеции выдали разрешение на постройку и эксплуатацию «Северного потока-2», ожидается решение от правительства Дании.

При этом, по словам члена совета управляющих австрийской компанией OMV Манфреда Ляйтнера, компания-оператор Nord Stream 2 AG уже разработала альтернативный маршрут в обход Дании.