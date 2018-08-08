Казахстан запретит ввоз бензина из России: названы причины и сроки

Приблизительно к 10 августа ожидается, что выйдет приказ о запрете ввоза бензина АИ-92 железнодорожным транспортом из России.

Ввоз бензина АИ-92 железнодорожным транспортом из России в Казахстан могут запретить в августе текущего года.

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Об этом рассказал вице-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает Sputnik.

"У нас сегодня в стране после завершения модернизации (заводов) наблюдается переизбыток бензина, в основном АИ-92. Да и вы, потребители, по цене видите. Цена не растет — даже ниже уровня декабря. С Российской Федерацией мы заранее это обсуждали, для них это не новость. Приказ сейчас находится на согласовании в регистрации в министерстве юстиции. Я ожидаю, что он выйдет ближе к 10 августа", — сказал Акчулаков.

Спустя десять дней после выхода приказ может вступить в силу, добавил он. Акчулаков отметил, что запрет не касается ввоза бензина автомобильным транспортом.

Сообщалось, что Казахстан намерен запретить ввоз бензина АИ-92 железнодорожным транспортом из России на три месяца. Ранее министр энергетики Канат Бозумбаев говорил, что российские нефтяники понимают ситуацию.

Вице-министр отметил, что запрет импорта дизельного топлива из России в настоящее время не выгоден для Казахстана.

"Имея примерный объем дефицита в десять процентов, все-таки сохранять уровень импорта нам нужно до того момента, пока мы не перейдем на полный цикл. В этом году нам, наверное, придется сохранить определенный объем импорта, чтобы иметь запас. Если резко увеличится потребление, мы должны иметь коридор, откуда срочно завезти сможем топливо", — пояснил он.

Акчулаков отметил, что сегодня в Казахстане нет государственного регулирования цен на дизельное топливо.