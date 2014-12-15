Россия с 1 января снизит пошлину на экспорт нефти более чем на $107

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 января может снизиться на 107,3 доллара — до 170,2 доллара за тонну, следует из средней цены мониторинга. В декабре экспортная пошлина на нефть составляла 277,5 доллара за тонну, передает РИА "Новости".

Средняя цена мониторинга за период с 15 ноября по 14 декабря составила 70,994 доллара за баррель, или 518,3 доллара за тонну.

Читайте такжеРоссия из-за санкций вынужденно сокращает на 10% госрасходы уже в 2015 годуТаким образом, льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения с 1 января снизится до 11,9 долларов. Экспортная пошлина на сверхвязкую нефть с 1 января составит 22 доллара за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин составит 144,6 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — 132,7 доллара за тонну, на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла — 81,6 доллара за тонну, на темные нефтепродукты без масел и кокса — 129,3 доллара, кокс — 11 долларов. Пошлина на сжиженный углеводородный газ с 1 января составит 48,2 доллара за тонну.

Читайте такжеМеждународное энергетическое агентство допускает падение спроса на российскую нефть в 2015 годуС 1 января в РФ вступают в действие изменения налогообложения нефтяной отрасли. Так, за три года поэтапно сокращаются вывозные таможенные пошлины на нефть в 1,7 раза, а на нефтепродукты — в 1,7-5 раз с одновременным увеличением ставки НДПИ на нефть в 1,7 раза и на газовый конденсат — в 6,5 раза.