Импортный газ для Украины подорожал

Средняя цена импортного газа в июле составила 288,8 долл. за 1 тыс. куб. м. В июне средняя цена импортного газа составляла 266 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена импортного природного газа в июле 2018 года составила 7593,7 грн, или 288,8 долл., за 1 тыс. куб. м.

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 июля 2018 года, которая составляет 7593,7 грн, или 288,8 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне средняя цена импортного газа составляла 266 долл. за 1 тыс. куб. м.

В апреле этого года, впервые с мая 2015 года, средняя цена импортного топлива превысила отметку в 300 долл.