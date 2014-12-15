Запорожская АЭС подключила к сети блок №1

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Энергоатом».

Согласно сообщению, продолжительность ремонта составила 97 суток. Столь длительный срок обусловлен реализацией запланированных мероприятий, связанных с продлением срока эксплуатации энергоблока (завершится 23 декабря 2015 года).

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Также сообщается, что по состоянию на 15 декабря в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС – 8-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС – 45-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 5 300 МВт, для Ривненской АЭС – 2 800 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 985 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Напомним, 3 декабря УНИАН сообщал, что на Запорожской АЭС произошла авария, но утечки радиации нет.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.