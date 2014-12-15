В Украине за неделю запасы газа в хранилищах сократились почти на 5%
Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 6 по 13 декабря сократились на 4,7%, или на 617 млн кубометров, - до 12,645 млрд кубометров.
Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».
С начала отопительного сезона запасы газа в хранилищах сократились более чем на 4,1 млрд кубометров.
Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября начал отбор газа из подземных газохранилищ.
Читайте такжеУкраина за неделю сократила запасы газа в подземных хранилищах на 6%
5 декабря НАК «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 378 млн долл. предоплаты за 1 млрд кубометров природного газа. С 9 декабря Украина после полугодового перерыва возобновила импорт российского газа.
Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.