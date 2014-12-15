Украине дали 150 млн евро на модернизацию ГТС

Как отмечается в сообщении оператора ГТС, госкомпании «Укртрансгаз», соответствующее кредитное соглашение между Украиной и банком подписали министр иностранных дел Украины Павел Климкин и директор по энергетике ЕБРР Рикардо Пулити.

В то же время пресс-служба банка уточняет, что соглашение было подписано 15 декабря в Брюсселе.

«Этот проект является одной из фундаментальных составляющих поддержки реформ со стороны ЕБРР и меры реагирования на кризис для Украины. Он обеспечит не только модернизацию инфраструктуры, но и, согласно условиям этого финансирования, улучшение корпоративного управления НАК «Нафтогаз» и «Укртрансгаза», а также общей прозрачности энергетического сектора Украины», - цитирует пресс-служба ЕБРР Рикардо Пулити.

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Согласно сообщению ЕБРР, проект модернизации, как ожидается, будет стоить в общей сложности до 600 млн долл. Кроме 150 млн евро, которые предоставит ЕБРР, Европейский инвестиционный банк также предоставляет финансирование в размере 150 млн евро, а НАК «Нафтогаз» инвестирует 166 млн евро.

Как ранее сообщал УНИАН, кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком было подписано 1 декабря 2014 года.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов) составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) - 1449.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее УНИАН также сообщал, что ЕБРР одобрил выделение €350 млн на новый саркофаг в Чернобыле.