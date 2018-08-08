Украина продолжает наращивать экспорт электроэнергии

Основные поставки электроэнергии (почти 61%) в этот период были осуществлены в Венгрию.

Украина в январе-июле 2018 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 16,3% - до 186,126 миллиона долларов.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

По данным ГФС, 60,43% (112,5 миллиона долларов) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 23,15% (43,1 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 13,91% (25,9 миллиона долларов) – на Молдову.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с прошлым годом на 28,6% - до 5,166 миллиарда кВт-ч. При этом выручка за поставки электроэнергии за отчетный период выросла на 55% - до 236 миллионов долларов.