В АП подтвердили сообщения о решении Chevron отказаться от добычи сланцевого газа в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы АП Валерий Чалый во время брифинга на тему "Актуальные аспекты внешнеполитической деятельности президента".

"На сегодня много проектов, которые ранее были подписаны, они действительно попали в довольно сложную ситуацию. В том числе на Донбассе есть проблемы, которые очень сложно преодолеть в короткий период. Такие сигналы есть. Мы даже сегодня рассматривали этот вопрос. Я думаю, что будет еще проведена работа для того, чтобы максимально удерживать и инвестиционные проекты, и инфраструктурные, в энергетической сфере... В принципе, сигналы мы знаем, мы работаем над этим", - сказал Чалый, отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация паро том, что компания Chevron решила в одностороннем порядке покинуть проект по освоению месторождений сланцевого газа.

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На уточняющий вопрос, проинформировали ли они, что выходят из проекта, Чалый добавил: "Сигналы эти есть у нас, но на каком этапе... Вы хотите, чтобы я что сказал, что мы получили письмо? Я не получал письмо. А информация о том, что они планируют сделать такое решение, - есть".

Как сообщал УНИАН, 18 ноября председатель правления НАК «Надра Украины» Ярослав Климович заявил, что Украина выполнила все условия для подписания операционного соглашения на добычу сланцевого газа с американской компанией Chevron, которая занимается разработкой Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.), и ожидает получить подтверждение выполнения этих условий в середине декабря.

«Государство выполнило все условия. Вчера (17 ноября - УНИАН) правительство направило компании соответствующего письма. Через 30 дней компания Chevron должна направить ответ с тем, что государство выполнило все условия для подписания операционного договора», - сказал Климович.

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По его словам, представители «Надра Украины» провели ряд встреч с представителями компании Chevron для урегулирования спорных моментов, а также удовлетворение интересов обеих сторон, однако операционная соглашение еще не подписано.

Причем Климович призвал Chevron ускорить процесс подготовки к подписанию операционного соглашения.

«Успех подписания операционного соглашения будет зависеть от желания Chevron рассмотреть компромиссные предложения украинской стороны, снять спорные вопросы, возникающие в процессе переговоров, и завершить процедуру на условиях, приемлемых для обеих сторон», - добавил он.

Напомним, в ноябре 2013 года Украина подписала соглашение о разделе продукции с американской нефтегазовой компанией Chevron, которая намерена вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны. Она занимается разработкой Олесской площади, где планирует вести добычу сланцевого газа.

Также в октябре сообщалось, что компания Chevron открывает в Украине счета для работы по добыче сланцевого газа.

Соглашение было подписано с компанией «Надра Олесская», 90% которой принадлежит госпредприятию «Надра Украины».