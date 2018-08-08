Запасы антрацита на ТЭС за неделю сократились на 10%

При этом запасы угля газовой марки сократились на 0,6% – до 981 тысячи тонн.

Запасы антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций со 2 по 8 августа сократились на 10% – до 249 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Читайте такжеПарубий подписал закон о выделении 1,4 миллиарда дотации госшахтам

При этом запасы угля газовой марки сократились на 0,6% – до 981 тысячи тонн с 987 тысяч тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 2,8% – до 1,229 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь антрацита, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.