США грозят блокадой «Северному потоку-2» и нефтяникам России

Санкции будут применяться для проектов, стоимость которых превышает $250 млн.

Подготовленный сенаторами США билль об ужесточении антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию любого зарубежного энергопроекта РФ — от экспортных газопроводов вроде «Северного потока-2» до инвестиций в небольшие стартапы.

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Кроме того, законопроект в случае принятия поставит крест на любом будущем сотрудничестве с российскими компаниями в добыче нефти, пишет «Коммерсант» со ссылкой на 100-страничный документ.

Как следует из документа, президент США Дональд Трамп должен ввести санкции в отношении «лиц», которые будут инвестировать в зарубежные «энергетические проекты», которые поддерживают российские госкомпании и «окологосударственные (parastatal) российские образования».

Санкции будут применяться для проектов, стоимость которых превышает (в том числе по оценкам) $250 млн.

В качестве санкций в билле предложено использовать набор из дюжины ограничений, прописанных в CAATSA (ключевой закон о санкциях против РФ). В их число входят, например, арест платежей в адрес попавших под ограничения лиц, их активов, запреты на долговое финансирование и заключение контрактов с санкционерами, на выдачу виз менеджерам таких компаний и т. д.

Под формальные признаки энергопроектов подпадает, например, проект «Газпрома» по строительству трубопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2), который софинансируется европейскими Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall (стоимость — €9,5 млрд). Недавно Uniper признала, что из-за давления санкций США есть риски в получении проектного финансирования, а в июле глава Минэнерго США Рик Перри заявлял, что Вашингтон по-прежнему рассматривает введение санкций против участников «Северного потока-2», хотя и видит это «последней опцией».

В билле также предложено ужесточить санкции против российской нефтяной отрасли. Если раньше санкции касались запрета на долгосрочное финансирование проектов, добычи на шельфе и разработки сланцевых месторождений в РФ, то теперь их могут распространить на любую добычу нефти. Предложен запрет предоставлять товары, услуги и технологии, оказывать финансовую поддержу нефтекомпаниям РФ, если «справедливая рыночная стоимость» контракта или поддержки — $1 млн или от $5 млн в течение года. Это может затронуть, в том числе, поставку программного обеспечения нефтяникам, а это один из наиболее уязвимых сегментов.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение пока не предоставила.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

Глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.

11 июля президент США Дональд Трамп заявил, что считает Германию зависимой от России из-за построения газопровода "Северный поток-2". В частности, он обвинил Германию в невыполнении требования по расходам на оборону на уровне 2% ВВП на фоне уплаты России "миллиардов долларов" за энергоносители. Также Трамп назвал построение газопровода "Северный поток-2" трагедией и ошибкой Германии.