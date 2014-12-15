В Chevron отказались комментировать информацию о выходе из сланцевого проекта в Украине

Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы только что отправили ответ правительству Украины. Таким образом, было бы преждевременно для нас комментировать», - сообщили УНИАН в компании.

Ранее замглавы Администрации президента Валерий Чалый сообщил, что Chevron планирует в одностороннем порядке покинуть проект.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2014 года председатель правления НАК «Надра Украины» Ярослав Климович заявил, что Украина выполнила все условия для подписания операционного соглашения о добыче сланцевого газа с американской компанией Chevron, которая планировала заниматься разработкой Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.), и ожидает получить подтверждение выполнения этих условий в середине декабря.

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По его словам, представители «Надра Украины» провели ряд встреч с представителями компании Chevron для урегулирования спорных моментов, а также удовлетворения интересов обеих сторон, однако операционное соглашение еще не подписано.

В ноябре 2013 года Украина подписала соглашение о распределении продукции с американской нефтегазовой компанией Chevron, которая намерена вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны. Она занимается разработкой Олесской площади, где планирует вести добычу сланцевого газа.

Соглашение было подписано с компанией «Надра Олесская», 90% которой принадлежит госпредприятию «Надра Украины».