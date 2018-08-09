«Нафтогаз» уплатил в госбюджет 78 миллиардов гривень

Поступления от предприятий группы составили около 19,8% совокупного дохода госбюджета в январе-июле 2018 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-июле 2018 года уплатила в государственный бюджет около 78,1 млрд грн налогов и дивидендов, сообщает пресс-служба компании.

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«Уплатили в государственный бюджет 78,1 млрд грн налогов и дивидендов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что поступления от предприятий группы составили около 19,8% совокупного дохода государственного бюджета за отчетный период.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году «Нафтогаз» уплатил в госбюджет более 100 млрд грн налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 млрд грн

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.