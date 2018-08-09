Нацкомиссия пересмотрит тарифы для "Энергоатома", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго"

В частности, для "Энергоатома" предлагается с 1 октября увеличить тариф на отпуск электроэнергии АЭС на 16,2% - до 62,8 коп/кВт-ч.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена снова пересмотреть тарифы на 2018 год на отпуск электроэнергии атомными электростанциями Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", гидроэлектростанциями и гидроаккумулирующими станциями госкомпании "Укргидроэнерго" и на передачу электроэнергии магистральными сетями Национальной энергогенерирующей компании "Укрэнерго".

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Соответствующее проекты решений НКРЭКУ планирует рассмотреть на своем заседании 14 августа, сообщается на сайте комиссии.

В частности, для "Энергоатома" с 1 октября предлагается увеличить тариф на отпуск электроэнергии АЭС на 16,2% - с 54,03 копейки/кВт-ч до 62,8 копейки/кВт-ч.

В то же время, как указано в проекте решения, "Энергоатом" предлагал увеличить тариф на 32,3% - до 71,5 копейки/кВт-ч.

Согласно проекту решения, увеличение тарифа, как и в проекте решения от 7 августа, связано с увеличением фонда оплаты труда на 194,15 миллиона гривень ("Энергоатом" предложил увеличение на 3 миллиарда гривень).

В проекте решения предусмотрено увеличение инвестиционной программы компании на 2018 год на 1,191 миллиарда гривень (в том числе 417,2 миллиона гривень за счет кредитных средств) - до 11,473 миллиарда гривень ("Энергоатом" предложил увеличить на 5,805 миллиарда гривень).

Также в тариф включено 357,76 миллиона гривень на обслуживание кредита по Центральному хранилищу отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ, Чернобыльская зона отчуждения).

Кроме этого, НКРЭКУ предлагает увеличить тариф на производство тепловой энергии для "Энергоатома" на 11%, до 95,49 гривни/Гкал.

Для ГЭС "Укргидроэнерго" регулятор предлагает снизить средний тариф на отпуск электроэнергии на 2018 год на 13,6%, до 24,31 копейки/кВт-ч (компания предлагала установить 38,92 копейки/кВт-ч). При этом отпуск электроэнергии в расчетах регулятора указан 10,11 миллиарда кВт-ч, а в расчетах компании - 9,198 миллиарда кВт-ч.

Для ГАЭС "Укргидроэнерго" комиссия предлагает на 2018 год увеличить средний тариф на 44,4% до 417,1 копейки/кВт-ч (компания предлагала установить 467,28 коп/кВт-ч).

Также НКРЭКУ намерена увеличить инвестиционную программу "Укргидроэнерго" на 2018 год на 5,4 миллиона гривень, до 3,452 миллиарда гривень (компания предлагала увеличить до 4,898 миллиарда гривень).

Для "Укрэнерго" регулятор предлагает увеличить среднегодовой тариф на 2018 год на 2,7%, до 5,024 копейки/кВт-ч, в том числе на 4 квартал увеличить тариф на 9,1% - до 5,606 копейки/кВт-ч.

После одобрения данных решений на своем заседании 14 августа НКРЭКУ вынесет их на общественные слушания.

Как сообщал УНИАН, в ходе заседания комиссии 7 августа глава регулятора Оксана Кривенко заявила, что повышение тарифов для энергокомпаний с целью увеличения заработных плат, которое было одобрено на этом заседании НКРЭКУ, не повлияет на стоимость электроэнергии для населения, однако приведет к росту тарифов для небытовых потребителей с 1 октября этого года на 0,5-1%.

В частности, 7 августа комиссия одобрила повышение с 1 октября тарифов для "Укрэнерго" на 1,5%, для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций "Укргидроэнерго" на 0,4% и на 0,03% соответственно, для "Энергоатома" на отпуск электроэнергии атомными электростанциями на 3,2%, а также пересмотрела тарифы для 35 энергопоставляющих компаний и ТЭЦ.

В конце декабря 2017 года регулятор утвердил среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год на уровне 1562 гривни за МВт-ч (без НДС), что на 14,4% выше предыдущего показателя. На основе этого значения регулятор ежемесячно рассчитывает тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.

По данным регулятора, причинами для повышения оптовой цены стало снижение доли атомной генерации в энергобалансе 2018 года и увеличение доли тепловой и других видов генерации. Для работы тепловой генерации, более 70% которой принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, в следующем году потребуется импортировать 4,2 миллиона тонн угля по ценам в диапазоне 90-110 долларов за тонну. При этом доля импорта составляет всего около 15%, тогда как более 80% составляет уголь собственной добычи.