Электроэнергию в Крым будут продавать под гарантии госбанков

Государственная компания по внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго», которая с лета текущего года поставляет электроэнергию в аннексированный Россией Крым, будет осуществлять продажу электроэнергии потребителям полуострова только под гарантии государственных банков через специальные аукционы, говорится в приказе госкомпании от 12 декабря.

Согласно документу, в противном случае продажа электроэнергии будет осуществляться исключительно по 100% предоплате.

Таким образом, государственные банки Украины обязываются оплачивать электроэнергию крымских потребителей, если те, в свою очередь, не рассчитаются за энергоресурсы.

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Кроме этого, согласно документу, «Укринтерэнерго» является организатором аукционов по поставкам электроэнергии в Крым, победителем которых будет признан участник торгов, предложивший наибольшую цену, и она должна быть выше цены, купленной «Укринтерэнерго» на оптовом рынке электроэнергии Украины. При этом, стартовую цену электроэнергии будет определять аукционный комитет, в который войдут три должностных лица «Укринтерэнерго».

Информация об участниках торгов и их количестве не подлежит разглашению.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением правительства №148 от 7 мая определил «Укринтерэнерго» единственным покупателем и дальнейшим поставщиком электроэнергии для субъектов электроэнергетики, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в Крыму.

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НКРЭ 29 мая разрешила «Укринтерэнерго» увеличить годовой объем поставок электроэнергии в 7 раз — до 3,5 млрд кВт/ч.

После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта 2014 года провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и оккупационные власти Крыма и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии Крыма в состав России и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

Справка УНИАН. «Укринтерэнерго» (Киев) является государственным оператором экспорта электроэнергии из Украины. Компания в разное время осуществляла поставки электроэнергии во все страны, граничащие с Украиной.