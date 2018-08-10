Нефть дорожает: Brent торгуется выше $72 за баррель

Brent подорожала до $72,15 за баррель, WTI - до $66,82 за баррель.

Цены на "черное золото" эталонных марок утром в пятницу повышаются в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.

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Об этом сообщает Росбалт.

Октябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 0,11% до 72,15 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0,01% до 66,82 доллара за баррель.

Как отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, "после серьезного падения в среду, в четверг цены на "черное золото" стабилизировались, хотя и завершили день небольшим падением". "Динамика цен внутри дня имела характер "боковика". Торги начались вблизи 72,3 доллара за баррель нефти марки Brent, в течение дня цены опускались к 72,0 доллара, затем выросли до 73,0 доллара, но завершили день на отметке чуть ниже его начала, около 72,1 доллара", - говорится в обзоре эксперта.

По его словам, "на рынок продолжает умеренно давить сокращение покупок Китаем американской нефти, как одно из следствий торговой войны, но, по большому счету, эта новость уже отыграна, а информационный фон остается пустым для сильного движения в ту или иную сторону".

"Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent 71,8-72,8 доллара за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сузился до 71,8-75,0 доллара", - указывает Иосуб.

На его взгляд, "при возможном пробитии ценой поддержки на отметке 71,8 доллара, следующей целью для снижения станет уровень 71,2 доллара". "Вечером нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует число по активным нефтяным платформам в США. Неделей ранее их число сократилось на 2 единицы до 859 штук", - напоминает аналитик.