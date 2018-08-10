"Укргазвыдобування" сократила прибыль почти на 10%

Чистый доход компании в первом полугодии увеличился на 1,72%, до 37,035 миллиарда гривень.

Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" в первом полугодии 2018 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9,71% - до 14,283 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в отчете компании за 1 полугодие 2018 года.

Согласно отчету, чистый доход "Укргазвыдобування" за январь-июнь 2018 года увеличился на 1,72% - до 37,035 миллиарда гривень, а валовая прибыль сократилась на 8,46% - до 18,75 миллиарда гривень по сравнению с январем-июнем 2017 года.

В первом полугодии 2018 года себестоимость реализованной продукции составила 18,28 миллиарда гривень, что на 14,8% больше, чем за первое полугодие 2017 года.

Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2017 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2016 годом в 2,6 раза - до 30,5 миллиарда гривень с 11,9 миллиарда гривень. Чистый доход компании за 2017 год увеличился в 1,4 раза – до 75,1 миллиарда гривень.

"Укргазвыдобування" в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила добычу природного газа на 0,9% – до 8,854 миллиарда кубометров.

По итогам 2017 года компания "Укргазвыдобування" увеличила добычу природного газа на 4,8% - до 15,25 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.