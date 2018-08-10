Порошенко призывает Европу отказаться от "Северного потока-2"

Президент называет его "троянским конем" Кремля против европейской энергетической и геополитической безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко призывает европейских коллег отказаться от "Северного потока-2".

Читайте такжеГазопровод в обход Украины: в Балтийском море начали укладывать трубы "Северного потока-2"

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Северный поток-2" - это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конечном счете, геополитической безопасности", - подчеркнул Порошенко.

Президент считает, что "отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной - это четкие и недвусмысленные сигналы об истинных мотивах газопровода и его потенциальных катастрофических последствиях для Европейского Союза".

"Призываю европейских партнеров как можно скорее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение пока не предоставила.

В начале мая компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".