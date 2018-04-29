Министр энергетики: Пока зарплату не получал, но это – относительно небольшие деньги

Владимир Демчишин возглавил Министерство энергетики и угольной промышленности 2 декабря 2014 года. Его назначение для рынка стало неожиданностью. 15-ый министр энергетики – человек не из отрасли, хотя, как инвестиционный банкир, вел несколько энергетических проектов. До своего назначения несколько месяцев руководил Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Интервью с Демчишиным состоялось в субботу, 13 декабря, в его рабочем кабинете. График у нового главы Минэнергоугля – плотный, и задач приходится решать много. Украина стоит на пороге энергетического коллапса: острый дефицит угля из-за военной агрессии России на Донбассе, по стране уже происходят веерные отключения электроэнергии… А ведь еще нужно провести кадровую чистку в министерстве, подобрать команду и, самое главное, – искоренить коррупцию в отрасли. Именно эти темы и стали главными в разговоре с министром.

Мы с вами встречаемся в субботу – выходной день. Вы и по воскресеньям работаете?

Работаю. По-другому не получается - много задач. Пока не уйдем от веерных отключений энергосистемы, у нас нет возможности отдохнуть. Нужно еще провести детальную проверку «Нафтогаза», параллельно с предприятиями угольной промышленности. Это – два супер-массивных направления. Я сегодня, с утра, встречался с «большой четверкой» [четыре крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги - Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG]. Пробуем получить грант от ЕБРР для финансирования детального аудита, плюс подготовка к продаже [государственных] угольных шахт. Их осталось более пятидесяти. Скорее всего, от их продажи больших денег заработать не получится. Но, самое главное, отдать их в хорошие руки тем, кто хочет шахты развивать, а уголь нам нужен – без угля невозможно обеспечивать энергосистему, а использовать газ либо мазут дороже приблизительно в два раза.

К углю мы еще вернемся. Меня интересует, как вы попали в энергетику?

Я – инвестиционный банкир. Привык работать по разным направлениям. Занимался и распределительными газовыми системами, работал с облэнерго. Последние пять лет работал с «Донецксталью», поэтому, рынок углей знаю достаточно хорошо. Более того, на определенном этапе в ICU [«Инвестиционный Капитал Украина», которуя возглавляла Валерия Гонтарева до прихода в Национальный Банк] пробовали инвестировать в компанию, которая предоставляет услуги по ремонту скважин. Это на данный момент – один из самых интересных и скоростных методов получения дополнительного объема газа, нефти. Нет необходимости бурить, вкладывать большие средства, а в течение малого периода времени можно увеличить добычу существенно…

Кто вам предложил занять место министра энергетики?

Администрация президента.

Кто-то проводил собеседование?

Это были разные люди от Администрации. Я встречался и с Шимкивым [Дмитрий Шимкив, замглавы Администрации президента] и Ложкиным [Борис Ложкин, глава Администрации президента]. Общался по разным вопросам с их помощниками, встречался с внешними хэд-хантерами.

Кто был хэд-хантером?

Pedersen & Partners (ведущая международная компания по подбору персонала высшего управленческого звена, – УНИАН).

Сколько было претендентов на вашу должность?

Достаточно много, как минимум, десяток имен. Были кандидаты, которые имели больше опыта в энергетике. Но, сейчас самое главное – модернизация, привлечение средств, работа с инвесторами, с МВФ. Основное – инвестиционная деятельность. И я, как инвест-банкир, могу достаточно эффективно с задачами справиться.

Заработки в государственном секторе небольшие…

Однозначно, зарплата меньше.

Так почему решились на этот шаг?

Вопрос не в заработке. Я долгое время учился и работал за границей, вернулся после Оранжевой революции. Поверил, что в моей стране может все измениться. Долгое время прожил за границей и знаю, как это – быть иностранцем, это – достаточно тяжелое чувство. А для того, чтобы комфортно себя ощущать в своей стране, необходимо поменять систему. Я, к счастью, уже успел обеспечить своей семье необходимый минимум. Понимаю, что на всю жизнь не хватит. Но, в принципе, какой-то период я могу не беспокоиться. Моя семья имеет достаточный уровень, чтобы и детям дать образование, и жить в относительно комфортных условиях. Людей, которые на определенном этапе перешли от эгоцентризма к желанию помочь социуму, встречаю много. Мне – 40 лет. Это, наверное, тот период, когда нужно думать не о себе.

Вы упомянули о семье. Являетесь единственным источником ее доходов?

Да. Но я пока не беспокоюсь. На самом деле, денег для жизни много не надо. Вопрос – в управлении своими желаниями. У меня есть недвижимость, соответственно, я не трачу денег на аренду. Расходы у меня крайне небольшие. Я просто одеваюсь, достаточно строго отношусь к себе и своим ближним. У нас все очень скромно.

Вы сказали, что у вас есть инвестиции. Занимаетесь бизнесом?

У меня есть небольшой пакет акций в «Инвестиционном капитале Украина». Я это публично озвучил. Дивидендов не получаю, но это – «парашют», который в будущем, надеюсь, сможет меня спасти, поскольку компания умеет управлять деньгами.

Какова сейчас заработная плата министра?

Я пока зарплату не получал, но это – относительно небольшие деньги. Повторюсь, что я думаю не о себе. В ближайшее время необходимо будет сформировать общегосударственный фонд, который будет финансировать доплаты успешным управленцам. Это – проблема не только в Минэнергоугле, это – проблема всех министерств. Бегать с конвертами – не решение.

Какая ситуация в министерстве сейчас с кадрами?

Очень сложный вопрос. Стараюсь приводить в систему максимально быстро людей. Процедура достаточно сложная – проверки, назначения, которые нужно согласовываются с Кабмином.

Вы будете менять все руководство министерства?

Да. Ключевые позиции буду менять.

У вас есть своя команда?

Команду формирую. Я интуитивно чувствую людей. Я – выходец из финансового сектора, поэтому на большинство финансовых позиций у меня есть люди. На технические позиции – ищем. Предложил всем директорам департаментов написать заявление об увольнении. Вопрос не в том, что хочу их поменять – они должны доказать свою полезность системе, желание работать при новых условиях. Понятно, что сейчас я формирую цепочку заместителей, которые будут выполнять операционные задачи уже сегодня. Возможно, сделаю пробный шаг – публичный конкурс. Но это – сроки, а работать надо уже сейчас.

На данный момент у вас есть временная команда?

Есть. Со мной пришли люди – в основном, выходцы из Ernst&Young, есть команда, которая работала со мной в НКРЭ, которую за последние три месяца я частично сформировал. Где-то 15 человек сейчас со мной работают. Этого не достаточно, потому что задач – намного больше. Но, каждый день приходят новые люди. Я понимаю, что прошло уже 10 дней, это – очень много, и мне пока не удалось ни побороть веерные отключения, ни обеспечить углем склады, но я бы не хотел, чтобы складывалось впечатление, что ничего не сделано.

Мы проводим детальную проверку угольного сегмента: для того, чтобы говорить предметно, надо понимать детали – где какие задолженности, кредиторско-дебиторские процессы. Где-то тратились деньги на инвестиционные программы, которые не реализовывались, ничего не строилось, ничего не происходило... Это – большая работа.

Компаний, которыми Минэнергоугля управляет – десятки. Соответственно, работы очень много.

Об этих десятках энергокомпаний... Там тоже будут происходить изменения в руководствах?

Да. В первую очередь, мы поменяли руководство «Укринтерэнерго», котораяявляется государственным трейдером, обеспечивающим поставки импортной электроэнергии, угля. В принципе, это – правильная концепция. Новый человек достаточно хорошо знает структуру «Укринтерэнерго», он когда-то там работал, но был уволен из этой структуры. Мне кажется, что он достаточно опытный, перспективный человек. Это – Романенко Игорь Иванович. Ему 67 лет. Но это – не проблема, потому что он занимает достаточно активную позицию. Сейчас он проводит переговоры и с Молдовой, и с Россией, и с Беларусью по поводу импорта электроэнергии. Это – крайне приоритетный вопрос.

А что касается других компаний, таких как «Нафтогаз», «Энергоатом», «Укргаздобыча»?

В случае с этими компаниями, я могу выходить с инициативой на Кабмин и замещать людей, которые занимают руководящие должности в этих компаниях.

В принципе, что касается Коболева [глава «Нафтогаза»], я вижу, что он – достаточно инициативный, активный специалист, который достаточно долго работает в нефтегазовой индустрии. Плюс, он носитель того багажа, тех процессов переговоров с «Газпромом», с европейскими партнерами... Поэтому он является очень важным участником процесса.

Что касается «Энергоатома», с его руководителем Юрием Александровичем Недашковским я несколько раз встречался. Понимаю, что он – крайне опытный человек. В принципе, вы, наверное, слышали, что сейчас идут проверки по его направлению, и я не знаю, чем они закончатся, это – дело правоохранительных органов, но, с точки зрения профессионализма, могу сказать, что он – опытный, профессиональный человек. Поэтому, сиюминутных претензий у меня к нему нет. Он прикладывает все усилия для запуска первого Запорожского энергоблока, первого Хмельницкого блока, которые должны поддержать энергосистему. Поэтому я аккуратно отношусь к тому, чтобы не нарушить эти процессы.

Руководитель “Укргаздобычи” находится сейчас под следствием. Я уже встречался с людьми, которые могут быть потенциальными кандидатами на его пост. Поймите, выбрать людей – очень сложно. Рынок – очень узкий. У большинства есть отношения с кем-то. Мне надо выбрать того идеального кандидата, который сможет доказать свой профессионализм и независимость от всех групп. Более того, он должен быть патриотичным, категорично настроенным.

Что вы подразумеваете под группами? Финансово-промышленные группы?

Конечно. Найти человека, который не был связан с ними, крайне сложно... Люди, работающие на крупные ФПГ, имели возможность проявить себя, они управляли большими компаниями. Но много людей работали на себя. В этом сейчас и задача для меня – найти идеального кандидата.

Есть претензии к «Нафтогазу». Вроде бы такая убыточная компания, у которой дефицит больше, чем дефицит госбюджета, и, при этом, она объявляет тендер на услуги по аренде элитных машин. 45 миллионов гривень «Нафтрогаз» готов заплатить за 40 автомобилей, из которых дюжина – машины элитного класса, при этом, например, в российской «Роснефти» сотрудники пересели на личные авто. Как вы относитесь к этому?

Чтобы сбалансировать «Нафтогаз», необходимо принимать очень жёсткие решения. Прежде, чем выходить с предложением поднимать тариф на газ для населения, необходимо провести работу по закрытию схем, по увеличению внутренней эффективности компании. Только после этого можно выходить с таким предложением. Понятно, что быстрое решение можно найти через тариф. Влияние на бюджет «Нафтогаза» в большей мере зависит от тарифа. Порядка 40 миллиардов гривень дефицита бюджета «Нафтогаза» формируется за счет несоответствия цены газа, который потребляет население и предприятия теплокоммунэнерго для производства тепла для населения – по цене в 4 раза ниже [рыночной].

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что в ближайшее время из списка в 1500 запрещенных к продаже государственных предприятий 1200 будут исключены. Энергокомпании войдут в эти 1200? Например, «Энергоатом», «Укрэнерго»…

Нет. Эти компании – скорее всего, не войдут в этот список. Туда войдут угольные предприятия, которые, по моему большому убеждению, необходимо приватизировать, если такая возможность будет, остальные – закрывать, так как себестоимость добычи [угля на этих предприятиях] в два раза выше рыночной. Объем дотаций [в угольную отрасль] в прошлом году составил 14 миллиардов гривень.

Также в этом списке – «Центрэнерго», несколько облэнерго. Ряд облэнерго был продан буквально недавно.

«Центрэнерго» планируют продать совсем скоро... Стоит ли спешить?

Думаю, на данном этапе это – преждевременное решение. «Центрэнерго» - достаточно важная компания для поддержания энергосистемы. Ею управляли не эффективно. Надеюсь, что новое руководство, которое появилось буквально на этой неделе, сможет быстро все сделать: обеспечить углем станции, улучшить техническое состояние оборудования. Если этого в течение очень короткого периода не произойдёт, придётся искать новый менеджмент.

По поводу менеджмента. Прокомментируйте назначение на должность генерального директора, как его назвали в СМИ, «донецкого миллионера Балабанова». Кто его предложил на это место?

Это – решение наблюдательного совета компании. Он крайне активный человек, поэтому я верю, что он сможет справиться с текущими вызовами. Главная его задача – обеспечить станции углем.

Вы согласны с этим назначением?

Сейчас он – исполняющий обязанности. Я с ним общаюсь очень часто. Его коммерческая составляющая может помочь компании заработать.

Вернемся к теме угля. Как, в вашем понимании, должна решиться ситуация с дефицитом угля? Скандалы в этой сфере…

С южноафриканским углем были вопросы. Я отслеживаю ситуацию. Первая партия была неудовлетворительного качества, последующие поставки – немножко лучше.

Но ведь этот уголь благополучно сгорел на станциях…

Да, он сгорел. Но вопрос в стоимости. Всякое качество должно соответствовать своей стоимости.

Вы считаете, что Украина переплатила за этот уголь?

В принципе, та цена, которую мы заплатили, соответствовала качеству, которое [должно было быть], как минимум, на 20% выше, чем мы получили. Сам продукт очень сложный, его необходимо смешивать с другими углями, для соблюдения технологии. Но хочу сказать, что на данный момент особой альтернативы нет, поскольку Россия ограничила импорт.

Блокирование вагонов с углем продолжается на российской границе?

На территорию Украины проходит очень ограниченное количество. На границе скопился больший объем, чем пропускают. Проблема есть. Кроме, как импорт, – у нас другого варианта нет. Себестоимость киловатта электроэнергии, произведённой с использованием угля, как минимум, в два раза ниже, чем на газе. Однозначно, уголь – надо ввозить.

Откуда его везти?

Отовсюду, где его добывают. Наиболее выгодные поставки, понятно – Россия, Луганск и Донецк. И этот вопрос нужно решать. Я этим последнюю неделю занимался. Но всех убеждаю, и «Центрэнерго» и ДТЭК, что они должны контрактовать и австралийский уголь, и американский. Они должны покупать на мировом рынке… К нам обращался Gaz de France, который является большим оператором в этом сегменте. У него 140 блоков тепловой генерации. Коммерческие переговоры продолжаются.

Компания предлагала свои услуги?

Услуги по обеспечению углем «Центрэнерго».

И чем переговоры закончилось?

Вопрос в коммерческих условиях. Сейчас продолжаются переговоры с «Центрэнерго». Однозначно, такие компании, как Gaz de France, могут помочь. Они понимают рынок, они большой игрок и за счет своего портфеля могут влиять на поставщиков, оптимизировать логистику. Надеюсь, решение по кооперации будет на следующей неделе.

А поставки угля из Австралии перспективны?

Да, но это – длительная перспектива. Даже, если мы сегодня подписываем контракт, то первая поставка будет не раньше, чем через 40 дней. Поэтому быстро решить проблему можно только привозя уголь из России и зоны АТО. В зоне АТО много находится угля на государственных шахтах.

Но ведь там проблема с вывозом угля, разрушена инфраструктура…

Да. Но ДТЭК, например, вывозит его со своих шахт – разными сложными путями, но вывозит. Поток – небольшой. Ситуация улучшается. Сейчас идет речь о деблокации района Дебальцево. Если эта проблема будет снята, поток существенно увеличится.

Вопрос по газу. Планируете объемы импорта российского газа на январь, февраль?

До конца марта запланировано 4 миллиардов кубов, включая тот объем, который мы закупили в декабре.

Какую цену на российский газ вы ожидаете на 1 квартал 2015 года?

Поскольку цена нефти на мировом рынке обвалилась, стоимость будет около 340 долл. за тысячу кубометров.

Что дальше? Закончится март, опять нужно будет договариваться с «Газпромом» о следующих поставках…

Учитывая, что по реверсу мощность увеличивается, мы получаем 30 миллионов кубометров газа в сутки из Словакии… И есть перспектива, что мы можем еще на 25% увеличить поставки. Мы можем получать из Венгрии где-то 16 миллионов и из Польши около 4 миллионов кубометров газа в сутки.

Но с Венгрией вопрос поставок остается открытым?

Да, но вопрос – политический. До марта он, думаю, разрешится.

Кроме этого, надо развивать собственную добычу. Тариф для «Укргаздобычи» должен быть пересмотрен.

И, самое главное, что касается баланса газа, необходимо уменьшение потребления. В прошлом году потребление сократилось на 20-25%. Если мы будем реформировать жилищно-коммунальный сектор и обновлять инфраструктуру, уменьшать потери, модернизировать генерирующие мощности, работать над энергоэффективностью, то потребление существенно уменьшится. Тех объемов собственной добычи и объемов, которые покупаем по реверсу из Европы, в перспективе 3-5 лет нам может быть достаточно. На сегодня мы потребляем 42-43 миллиарда кубометров газа в год, в прошлом году было 50.

Вот вы говорите об увеличении собственной добычи, но, при этом, последние инициативы правительства говорят о другом. До этого момента в Украине активно росла только частная газодобыча, госкомпания «Укргаздобыча» находится в стагнации. При этом «Нафтогазу» отдали всех крупных промышленных клиентов, а рентные ставки на недропользование для частных компаний возросли в несколько раз. Ваше мнение по этому поводу? Вы поддерживаете монополизацию «Нафтогаза» и увеличение налогообложения частников?

Постановление Кабмина по «Нафтогазу» - крайний шаг для сбалансирования денежного потока компании. В то время, когда компания формирует запас газа и должна проводить оплаты топлива перед «Газпромом» без поддержки со стороны Минфина и Нацбанка – вынужденная мера. Надеюсь, что это постановление будет отменено уже в марте или, может, даже раньше, по мере того, как «Нафтогаз» будет срабатывать тот запас, который у него есть. Ликвидность компании будет улучшаться. С другой стороны – ликвидность «Нафтогаза» зависит от уровня оплаты тепловиков, промышленности. Но промышленность сейчас переходит на предоплату, поэтому, вопрос – с тепловиками. В сезон они потребляют до 8 миллиардов кубов газа, с расчетами пока за новый сезон мы четко ситуацию не понимаем, потому что только первые платежки пришли за ноябрь, сейчас появится и первая статистика.

Что касается налогообложения. На сегодня текущие ставки ренты за недропользование демотивируют инвесторов, идет борьба между Минфином и местными инвесторами. Понятно, что Минфин настаивает на том, чтобы продлить текущие ставки на 2015 год. Надеюсь, будет найден компромисс. Понимаю, что текущие рентные ставки являются достаточно высокими, по сравнению с мировыми аналогами. По моему мнению, уровень ближе к 35% вместо 55%, наверное, более справедливым [рентная плата – налог, который взымается со стоимости товарной продукции]. Но, «Нафтогаз», который перебирает на себя весь объем потребителей, действует не рыночными методами, это – вынужденная мера. Поэтому, в течение короткого периода могут действовать не рыночные решения, исходя из обстоятельств. Мы, все-таки, находимся в состоянии проведения АТО.

Артем Белоусов (УНИАН)