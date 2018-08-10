Оператор "Северного потока-2" подал заявку на прокладку газопровода в обход Дании

Альтернативный вариант предполагает прокладку газопровода протяженностью 175 км в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.

Проектная компания Nord Stream 2 AG подала в Энергетическое агентство Дании заявку на новый маршрут российского газопровода «Северный поток-2» в обход территориальных вод страны.

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Об этом сообщается на сайте компании.

Альтернативный вариант предполагает прокладку газопровода протяженностью 175 км в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.

Заявку на основной маршрут, который проходил через территориальные воды Дании, Nord Stream 2 AG отзывать не будет. «Эта заявка не заменит поданную в апреле 2017 года заявку. Nord Stream 2 считает, что первая заявка предусматривает оптимальный маршрут газопровода в датских водах, который остается предпочтительным», — говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение пока не предоставила.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».