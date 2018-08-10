«Нафтогаз» продаст своей «дочке» технологического газа почти на 13 миллиардов

Всего "Укртрансгаз" закупит 1,735 млрд куб. м технологического газа за 14,422 млрд грн.

Оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз» закупит 1,52 млрд куб. м технологического газа, который необходим для работы ГТС, у Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на сумму 12,64 млрд грн и 216,9 млн куб. м газа на сумму 1,78 млрд грн у одного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов Trafigura, сообщается в электронной системе государственных закупок Prozorro.

Читайте такжеЗаполнены на 42%: запасы газа в подземных хранилищах увеличились до 13 миллиардов кубов

По результатам аукционов "Укртрансгаз" закупит 1,735 млрд куб. м. технологического газа за 14,422 млрд грн.

Период поставки газа – с 1 сентября 2018 по 30 апреля 2019 года.

Всего было объявлено 12 тендеров, из них 7 выиграл "Нафтогаз" и 1 - Trafigura.

Еще 4 аукциона не состоялись, поскольку к одному тендеру был допущен только "Нафтогаз", а по остальным трем поступили жалобы на недопуск к аукциону от компаний "Укрнафтобурение" и "ДТЭК Трейдинг".

Как сообщал УНИАН, в июне «Укртрансгаз» объявил 12 тендеров на закупку 2,437 млрд куб. м технологического газа ожидаемой стоимостью 21,202 млрд грн.

В середине апреля 2017 года «Укртрансгаз» впервые провел открытые торги на поставку природного газа для собственных нужд через электронную систему Prozorro общей стоимостью 9,4 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».