Цены на нефть после небольшого роста снова падают

Нефть сорта WTI (западнотехасская светлая) на Нью-йоркской товарной бирже подешевела в понедельник на $1,90 (3,29%). Фьючерсные контракты на ее поставки в январе заключались по цене $55,91 за баррель, пишет ТАСС.

По тому же сценарию прошли в этот день торги и на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок, где к завершению торговой сессии стоимость контрактов на поставки смеси Brent (состоящей из нефти, добываемой из разных скважин на шельфе Северного моря) уменьшилась на $0,35 до $61,50 за баррель.

Дальнейшее удешевление энергоносителей произошло после того, как министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что ОПЕК не будет ограничивать объемов добычи, даже если цены упадут до $40 за баррель.

Читайте такжеГлава ОПЕК: решение не сокращать добычу нефти не направлено против РФ, США или Ирана"ОПЕК фактически нам заявляет, что в обозримом будущем она не предпримет никаких действий для поддержки цен на нефть, и это вряд ли можно назвать позитивным сигналом", - прокомментировал происходящее на товарной бирже президент компании Lipow Oil Associates Эндрю Лайпоу.

Цены же на нефть тянут за собой вниз и другие биржевые котировки, что нервирует инвесторов, заждавшихся четких положительных сигналов на рынке.