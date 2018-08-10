ВТО отклонила большинство претензий России к Евросоюзу по Третьему энергопакету

Группа ВТО не нашла основания утверждать о наличии со стороны ЕС дискриминации российских поставщиков услуг газопроводного транспорта или российского природного газа в Третьем энергетическом пакете.

Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила большинство претензий России по несовместимости европейской энергетической политики с правилами многосторонней торговли.

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Об этом говорится в решении ВТО, передает “Европейская правда”.

Группа ВТО не нашла основания утверждать о наличии со стороны ЕС дискриминации российских поставщиков услуг газопроводного транспорта или российского природного газа в Третьем энергетическом пакете.

ВТО пришла к выводу, что европейские правила относительно принципиального разделения транспорта и продажи газа (анбандлинг) применяются и к газопроводам из России.

Вместе с тем, панель ВТО признала неправомерными ограничения поставок газа из России по газопроводу Opal, в частности 50%-ное использование его мощностей.

Группа ВТО также согласилась с тем, что Хорватия, Венгрия и Литва дискриминируют Россию, требуя обеспечения безопасности поставок энергии для иностранных, но не для внутренних операторов.

Еврокомиссия приветствовала решение ВТО и заявила, что тщательно проанализирует его, в частности, относительно "ограниченного количества вопросов, по которым совместимость энергетической политики ЕС с ВТО еще не была признана".

В 2014 году Россия начала процедуру разбирательства в ВТО применения Евросоюзом Третьего энергопакета. Российская сторона утверждала, что европейская энергетическая политика дискриминирует газового монополиста РФ "Газпром". В марте 2016 года была собрана группа арбитров ВТО для рассмотрения дела.