Горняки Украины призывают Гройсмана не ограничиваться сменой гендиректора "Первомайскуголь"

Независимый профсоюз горняков Украины приветствует решение премьер-министра Владимира Гройсмана взять под личный контроль решение проблем угледобывающей отрасли Украины.

Независимый профсоюз горняков Украины приветствует решение премьер-министра Владимира Гройсмана взять под личный контроль решение проблем угледобывающей отрасли Украины и требует не ограничиваться сменой гендиректора в Первомайске, а взять на системный контроль вопрос развития отрасли.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Независимый профсоюз горняков Украины приветствует решение премьер-министра Владимира Гройсмана взять под личный контроль решение проблем угледобывающей отрасли Украины. Самое время, потому что ситуация на«Первомайскуголь» показывает всю глубину проблем горняков», - отмечает Волынец и обращается к главе правительства:« Думаете, на других шахтах нет проблем?».

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«Несоблюдение безопасности условий труда, техническое оснащение времен глубокого совка, некомпетентное управление, хищение бюджетных средств, постоянная задолженность перед шахтерами и дотации, дотации, дотации - это, фактически, типичные, ежедневные признаки привычной работы государственных шахт. Не верим больше некому!» - пишет он.

Независимый профсоюз горняков Украины требует от премьера не ограничиваться сменой гендиректора в Первомайске, а взять на системный контроль вопросы развития угледобывающей отрасли, пишет председатель профсоюза горняков.

Напомним, как сообщал УНИАН, Владимир Гройсман решил взять под личный контроль ситуацию в угольной отрасли. Премьер согласовал назначение нового генерального директора ГП “Первомайскуголь”, которое весной в результате техногенной катастрофы на шахте “Золотое” оказалось под угрозой исчезновения.

“Гройсман остался крайне недоволен данной ситуацией и использованием средств, которые Кабмин выделил на предотвращение техногенной катастрофы”, - отмечает источник агентства в Кабмине.