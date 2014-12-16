Меркель предлагает возобновить переговоры с Россией по "Южному потоку"

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала намерение Болгарии вернуться к обсуждению газопроводного проекта "Южный поток" с Россией, передает Reuters.

Президент России Владимир Путин в начале декабря объявил проект закрытым, так как Москва не получила согласие Болгарии на строительство газопровода. Евросоюз счел это заявление неофициальным и потребовал от России прояснить позицию относительно проекта.

Читайте такжеПосле закрытия "Южного потока" ЕС планирует увеличить мощность альтернативных газопроводов - СМИ"Нужно изучить все юридические вопросы, касающиеся проекта "Южный поток", и воспользоваться ими для возобновления переговоров с Россией", - сказала Меркель после встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в Берлине.

Борисов выразил уверенность, что все вопросы можно решить, и надежду, что Евросоюз прояснит позицию по проекту.

"Мы считаем, что российские и болгарские партнеры должны продолжать работу на законном основании, иначе мы нарушим контракт, подписанный с Болгарией, а не с ЕС, как с партнером в 2006 году", - сказал он.

Газпром в начале декабря объявил о создании компании для строительства газопровода в Турцию, которая по плану станет вместо Украины основной транзитной страной для поставки российского газа в Европу.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря еврокомиссар по делам Энергетического союза Марош Шефчович в ходе заседания Совета Евросоюза, которое было посвящено проблеме «Южного потока» заявил, что Евросоюз не станет уговаривать Россию вернуться к проекту «Южный поток».

Вместо этого Европа намерена сосредоточиться на так называемом «Южном газовом коридоре» (ЮГК) — нескольких газопроводах, через которые в ЕС пойдет прикаспийский газ.

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Ранее планировалось, что он пройдет через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков.

Начало поставок газа было запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году. Однако 1 декабря президент РФ Владимир Путин, а затем и глава «Газпрома» Алексей Миллер заявили, что Россия отказывается от дальнейшей реализации проекта в связи с неопределенностью перспектив его строительства.

В Украине не раз подчеркивали политическую и экономическую нецелесообразность "Южного потока", задачей которого было обойти Украину и лишить украинскую ГТС газового ресурса.