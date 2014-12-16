Цена нефти Brent упала ниже $60, WTI - ниже $55

Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 2,59% - до 59,63 доллара, WTI - на 2,06% - до 54,78 доллара, сообщает Прайм.

При этом стоимость барреля Brent опустилась до минимума с июля 2009 года, а WTI упала до минимума с мая 2009 года.

Дальнейшее удешевление энергоносителей произошло после того, как министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что ОПЕК не будет ограничивать объемов добычи, даже если цены упадут до $40 за баррель.

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Цены же на нефть тянут за собой вниз и другие биржевые котировки, что нервирует инвесторов, заждавшихся четких положительных сигналов на рынке.