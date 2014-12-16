Цена нефти ОПЕК упала ниже 58 долларов
За последние шесть месяцев цена на нефть снизилась более чем на 45 долларов за баррель
Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в понедельник, 15 декабря, снизилась на 1,24% - до 57,92 доллара за баррель с 58,65 доллара в предыдущий торговый день, говорится в сообщении организации.
За последние шесть месяцев цена на нефть снизилась более чем на 45 долларов за баррель.
В ноябре средняя цена «корзины» составила 75,5 доллара за баррель, в октябре - 84,65 долл., в сентябре - 96,2 долл., в августе - 101,03 долл., в июле - 105,55 долл., в июне - 107,78 долл., в мае – 105,56 долл., в апреле - 104,12 долл., в марте - 104,04 долл., в феврале - 105,27 долл., в январе - 104,66 долл.
В 2013 году средняя цена «корзины» составила 105,57 доллара за баррель, в 2012 году - 109,74 доллара, в 2011 году - 107,46 доллара, в 2010 году - 77,45 доллара за баррель.
Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель.
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Справка УНИАН. Цена «корзины» ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), IranHeavy (Иран), BasraLight (Ирак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Ливия), BonnyLight (Нигерия), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).
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Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти. Действующая квота на добычу нефти была установлена в декабре 2011 года.