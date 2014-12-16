Одна из крупнейших в Европе энергетических компаний хочет поставлять уголь в Украину

Одна из крупнейших в Европе энергетических компаний GDF Suez предлагает госкомпании «Центрэнерго», больше половины энергоблоков которой простаивают из-за острого дефицита угля, услуги по поставкам данного вида топлива с мирового рынка.

Об этом в интервью УНИАН заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«К нам обращался Gaz de France (подразделение GDF Suez – УНИАН), который является большим оператором в этом сегменте. У него 140 блоков тепловой генерации. Коммерческие переговоры продолжаются …по обеспечению углем «Центрэнерго», - сказал Демчишин.

По словам министра, компании могут уже на этой неделе подписать соответствующие соглашения на поставки угля для нужд теплоэлектростанций «Центрэнерго».

«Вопрос в коммерческих условиях. Сейчас продолжаются переговоры с «Центрэнерго». Однозначно, такие компании, как Gaz de France, могут помочь. Они понимают рынок, они большой игрок, и за счет своего портфеля могут влиять на поставщиков, оптимизировать логистику. Надеюсь, решение по кооперации будет на следующей неделе», - добавил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, с декабря в Украине начались веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.

В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок. Уже получено 250 тыс. тонн южноафриканского угля тремя партиями. Еще 250 тысяч тонн этого топлива, доставляемого на трех судах, страна ожидает получить до конца текущего года. Однако после скандала с госкомпанией «Укринтерэнерго» оставшиеся объемы угля выкупила компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Читайте такжеУкраина до сих пор не получила закупленный у России уголь

Кроме того, энергогенерирующие компании осуществляют импорт угля из России.