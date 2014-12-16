Украина переплатила около 20% за уголь из ЮАР – министр энергетики

Об этом в интервью УНИАН заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«В принципе, та цена, которую мы заплатили, соответствовала качеству, которое (должно было быть - УНИАН), как минимум, на 20% выше, чем мы получили. Сам продукт очень сложный, его необходимо смешивать с другими углями, для соблюдения технологии», - сказал Демчишин.

«Но хочу сказать, что на данный момент особой альтернативы нет, поскольку Россия ограничила импорт», - добавил он.

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По словам министра, на территорию Украины из РФ поступает очень ограниченное количество угля.

«На границе (РФ – УНИАН) скопился больший объем, чем пропускают», - отметил Демчишин.

В то же время министр напомнил, что в зоне проведения АТО на Донбассе находятся большие объемы угля, как на госшахтах, подконтрольных боевикам, так и на частных, которые нужно вывозить.

«ДТЭК, например, вывозит его со своих шахт – разными сложными путями, но вывозит. Поток – небольшой. Ситуация улучшается. Сейчас идет речь о деблокации района Дебальцево. Если эта проблема будет снята, поток существенно увеличится», - сказал министр.

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Как ранее сообщал УНИАН, 5 декабря был задержан руководитель государственного предприятия «Укринтерэнерго», которое приобрело, по мнению Генпрокуратуры, некачественный уголь в Южно-Африканской Республике.

По данным Генпрокуратуры, в результате неоднократного подписания дополнительных спецификаций к указанному контракту и изменений к нему фактическая стоимость приобретенного угля возросла с начальных 86 долл. за метрическую тонну до 134 долл.

Справка УНИАН. Украина получила 250 тыс. тонн южноафриканского угля тремя партиями. Еще 250 тысяч тонн этого топлива, доставляемого на трех судах, страна ожидает получить до конца текущего года. Однако, после скандала с госкомпанией «Укринтерэнерго», оставшиеся объемы угля выкупила компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. По данным Минэнергоугля, Украина из-за дефицита энергетического угля в сентябре ограничила на 50% экспорт электроэнергии в ЕС и полностью остановила экспорт электроэнергии в Беларусь.