На Запорожской АЭС до 7 февраля будут работать все энергоблоки

На Запорожской атомной электростанции будут подключены к энергосети все 6 энергоблоков до 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на ядерном форуме первый вице-президент — технический директор госкомпании «Энергоатом» Александр Шавлаков.

«Сейчас Запорожская станция работает шестью блоками и продолжит работу в таком режиме до 7 февраля», - сказал Шавлаков.

При этом он отметил, что по существующей схеме 6 работающих блоков позволяют производить 6 тысяч МВт электроэнергии, однако реализовывают 5300 МВт из-за ограниченных возможностей по выдаче электроэнергии в сеть.

Читайте такжеКак «Энергоатом» пытается вернуть свои миллионы«Это минус 700 МВт при всех работающих блоках станции», - добавил первый вице-президент.

По его словам, ограничение по выдаче электроэнергии в сеть существует также на Хмельницкой и Ривненской атомных станциях, а для того, чтобы эти ограничения снять, планируется провести работы по строительству открытых распределительных устройств, позволяющих передавать больше электроэнергии.

«Я надеюсь, что к концу следующего года заблокированные мощности на Хмельницкой, Ривненской и Запорожской станциях будут разблокированы», - отметил Шавлаков.