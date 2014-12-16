До поднятия тарифов для населения надо "закрыть схемы" "Нафтогаза" - министр энергетики

Украине необходимо повысить эффективность крупнейшей в стране энергетической госкомпании «Нафтогаз Украины», дефицит которой превышает дефицит госбюджета на 40 млрд грн, до поднятия тарифа на газ для населения в несколько раз.

Об этом в интервью УНИАН заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Чтобы сбалансировать «Нафтогаз», необходимо принимать очень жесткие решения. Прежде чем выходить с предложением поднимать тариф на газ для населения, необходимо провести работу по закрытию схем, по увеличению внутренней эффективности компании», - сказал Демчишин.

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По словам министра, повышение тарифа на газ для населения является быстрым решением, которое может перекрыть порядка 40 млрд грн дефицита «Нафтогаза» из имеющихся 110 млрд грн.

«Понятно, что быстрое решение можно найти через тариф. Влияние на бюджет «Нафтогаза» в большей мере зависит от тарифа. Порядка 40 миллиардов гривень дефицита бюджета «Нафтогаза» формируется за счет несоответствия цены газа, который потребляет население и предприятия теплокоммунэнерго для производства тепла для населения – по цене в 4 раза ниже (рыночной – УНИАН)», - добавил министр.

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Как ранее сообщал УНИАН, 9 декабря на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что украинцы обязаны платить реальную рыночную цену за энергетические ресурсы, иначе дефицит «Нафтогаза», который составляет 110 млрд грн, при дефиците госбюджета 68 млрд грн, «будет вечным». При этом Яценюк не уточнил сроки повышения тарифов на энергоресурсы для населения.

Кабинет министров еще весной 2014 года утвердил окончательный график повышения тарифов на природный газ для населения вплоть до 2017 года в зависимости от годового потребления.

В частности, предусмотрен следующий график повышения цен на газ: с 1 мая 2015 года — повышение на 40%; с 1 мая 2016 г. - на 20%; с 1 мая 2017 г. - на 20%.

НКРЭ с 1 мая 2014 года повысила минимальный тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% - до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.