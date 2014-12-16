Украина планирует до конца марта купить 4 млрд кубометров газа у России

Украина, возобновившая с начала декабря закупки российского газа после полугодового перерыва из-за ценовых разногласий с «Газпромом», планирует до конца марта 2015 года импортировать 4 млрд кубометров «голубого топлива» из РФ, включая 1 млрд куб. м газа, закупленного в декабре 2014 года.

Об этом в интервью УНИАН сказал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«До конца марта запланировано 4 миллиарда кубов, включая тот объем, который мы закупили в декабре», - сказал он.

При этом министр отметил, что в первом квартале 2015 года ожидает цену на российский газ в 340 долл. за тыс. кубометров.

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«Поскольку цена нефти на мировом рынке обвалилась, стоимость будет около 340 долл. за тысячу кубометров», - сказал Демчишин.

Кроме этого, по мнению министра, с апреля следующего года Украина может прекратить закупки российского газа, используя лишь реверсные маршруты.

«В прошлом году потребление (газа – УНИАН) сократилось на 20-25%. Если мы будем реформировать жилищно-коммунальный сектор и обновлять инфраструктуру, уменьшать потери, модернизировать генерирующие мощности, работать над энергоэффективностью, то потребление существенно уменьшится. Тех объемов собственной добычи и объемов, которые покупаем по реверсу из Европы, в перспективе 3-5 лет нам может быть достаточно. На сегодня мы потребляем 42-43 миллиарда кубометров газа в год, в прошлом году было 50 млрд», - сказал Демчишин.

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Министр напомнил, что по реверсу из Словакии Украина сегодня получает около 30 миллионов кубометров газа в сутки, и есть перспектива увеличения на 25%, также из Польши – около 4 млн куб. м в сутки.

Что касается Венгрии, мощность газопровода из которой в Украину составляет 16 млн куб. м газа в сутки, то прекращение поставок «голубого топлива» министр назвал «политическим вопросом», который к марту следующего года должен решиться.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 декабря Украина после полугодового перерыва начала импорт природного газа из России с суточным объемом 43,5 млн куб. м.

Украина возобновила покупки газа из Европы из-за повышения российским "Газпромом" со второго квартала текущего года цены на свое топливо почти в 2 раза. В конце октября 2014 года после почти полугода переговоров Россия согласилась до марта 2015 года снизить цену газа для Украины на 100 долл. - до 385 долл. за тысячу кубометров.

Украина за январь-ноябрь 2014 года увеличила импорт природного газа из стран Европейского Союза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое – до 4 млрд куб. м с 2,1 млрд куб. м.