«Нафтогаз» увеличил цену закупки украинского газа

НАК в августе увеличил цену закупки газа на внутреннем рынке на 1,5%. Цена закупки природного газа составит 8209 грн за тыс. куб. м.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в августе этого года с учетом предложений от участников рынка увеличила цену закупки природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины до 8209 грн за тыс. куб. м с 8088 за тыс. куб. м (без НДС).

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«С учетом предложений участников рынка «Нафтогаз Украины» увеличивает цену предложения на закупку в августе этого года природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины с 8088 до 8209 грн за тыс. куб. м (без НДС)», - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что в июле «Нафтогаз» объявлял тестовую закупку газа по цене 7629 грн за тыс. куб. м (без НДС), в июне – по цене 6900 грн за тыс. куб. м (без НДС). В связи с тем, что июнь и июль традиционно являются сезоном низкого спроса на газ, «Нафтогаз» не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» с 1 августа повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 1,8% по сравнению с июлем – до 10130,4 грн.

Максимальные цены для промпотребителей с 1 августа будут повышены на 1,7% – до 11083,2 грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.