Нефти прогнозируют падение до $40 в следующем году

Мировые цены на нефть могут приблизиться к $40 за баррель к концу будущего года, так как использование новых технологий добычи в США существенно меняет ситуацию на мировом рынке, считает известный экономист нефтяного рынка Филип Ферлегер, передает Рейтер.

"Мы предсказываем длительный период низких цен, потому что фрекинг изменил добычу нефти и газа", - написал Ферлегер, бывший советник президента США Джимми Картера, в отчете для клиентов.

"В прошлом наблюдатели и аналитики рассматривали производство сырья как добывающий бизнес, в котором расходы и цены со временем растут по мере истощения месторождений с низкой себестоимостью добычи. Фрекинг полностью изменил ситуацию. Фрекинг - это производство, а не добыча сырья".

Фрекинг, или гидроразрыв пласта - это один из способов повышения производительности скважин, с помощью которого США в последние годы стремительно наращивают добычу сланцевых нефти и газа.

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По расчетам Ферлегера, основанным на данных о коммерческих запасах нефти в мире и объеме потребления, к концу 2015 года цена нефти достигнет $40. Однако он уже не уверен в этом прогнозе, так как на декабрь он предсказывал цену $79 за баррель, тогда как Brent во вторник упала ниже $60.

Среднегодовая цена Brent в 2015 году составит $55 за баррель, предсказал Ферлегер, что ниже минимального прогноза среди аналитиков, опрошенных Рейтер в начале декабря.

Ферлегер сравнил нынешнее состояние нефтяной отрасли с компьютерным рынком конца 1970-х - начала 1980-х годов, когда такие крупные фирмы как International Business Machines Corp и Hitachi производили громоздкие компьютеры, устаревшие после появления небольших и более дешевых аппаратов Apple, рассчитанных на массового потребителя. Подобные перемены сейчас происходят на нефтяном рынке, где на смену традиционным месторождениям, требующим многомиллиардных инвестиций, приходят месторождения сланцевой нефти с более низкой себестоимостью добычи, говорится в статье.

"Даже крупнейшим, самым успешным частным компаниям мира ExxonMobil и Chevron придется провести радикальные изменения", - делает вывод Ферлегер.