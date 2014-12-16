Украина может денонсировать соглашения с РФ по строительству энергоблоков на ХАЭС

Украина может денонсировать соглашения с Россией по строительству третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, сообщил журналистам глава «Энергоатома» Юрий Недашковский.

«Вы правильно назвали: денонсация соглашения, поскольку межправительственное соглашение было подтверждено соответствующим законом. Это длительная процедура, но мы сейчас в начале этого пути», – сказал он в ходе французско-украинского Ядерного форума в Киеве.

При этом он отметил, что на сегодняшний день вся законодательная база в Украине создана для того, чтобы достройка двух блоков Хмельницкой АЭС реализовывалась совместно с российской компанией «Атомстройэкспорт».

Поэтому, по мнению Недашковского, ряд документов требует соответствующей корректировки.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно программе правительства, Украина планирует в 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР.

В то же время, в документе не содержится информации, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.