«Нафтогаз» заплатит 18 миллионов евро норвежской компании для защиты интересов в спорах с «Газпромом»

Срок действия контракта - до конца 2019 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатит 19 млн евро норвежской юридической компании Wikborg, Rein & Co для защиты своих интересов во время урегулирования спора с российским газовым монополистом компанией «Газпром», сообщается в электронной системе государственных закупок Prozorro.

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Согласно сообщению, срок действия контракта - до конца 2019 года.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» нанял компанию Wikborg, Rein & Co еще в 2014 году для защиты своих интересов в Стокгольмском арбитраже.

В конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается исполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В начале июля 2018 года «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с «Газпромом».

«Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивает свои денежные требования в около 12 млрд долл., не считая процентов.